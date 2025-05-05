"Бавария" в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу

Футболисты мюнхенской "Баварии" досрочно стали победителями чемпионата Германии сезона-2024/25.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье идущий вторым "Байер" на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с "Фрайбургом" в 32-м туре чемпионата и лишился шансов обойти "Баварию" в турнирной таблице. "Бавария" за два тура до конца сезона имеет в активе 76 очков, "Байер" - 68.

Мюнхенцы выиграли чемпионат Германии в 34-й раз в истории, что является рекордом турнира. Второе место с девятью титулами занимает "Нюрнберг", третье - дортмундская "Боруссия", имеющая восемь побед. Победителем прошлого сезона чемпионата Германии стал "Байер", выигравший турнир впервые в истории.