Археологи в Турции обнаружили хлеб, испеченный около 8500 лет назад

Археологи, проводящие раскопки в районе неолитического поселения Чатал-Хююк на территории турецкой провинции Конья, обнаружили хлеб, датированный приблизительно 6600 гг. до н.э.

Поселение Чатал-Хююк появилось в VIII тысячелетии до нашей эры и существовало, по разным оценкам, от 800 до 1800 лет. Это одно из первых в мире земледельческих поселений, поэтому оно постоянно привлекает археологов, передает Day.Az.

Ученые пришли к выводу, что обитатели Чатал-Хююка на территории современного района Чумра в Конье ели много зерновых - пшеницы, ржи и ячменя, а также диких растений. При этом в период расцвета поселения его население достигало 8 тыс. человек.

В одной из частей поселения в ходе раскопок обнаружили древнее подобие печи, а внутри комок органического происхождения, размером с ладонь, предположительно употреблявшийся в пищу.

Радиоуглеродный анализ, проведенный специалистами Университета Неджметтина Эрбакана, подтвердил, что находка - это хлеб, который испекли приблизительно 6600 тыс. гг. до н.э.

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