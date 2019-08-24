По меньшей мере восемь человек погибли, 20 пострадали в результате падения автобуса с моста в центральной части Бангладеш.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило местное информационное агентство Bdnews24.

По данным агентства, авария произошла примерно в 14:30 по местному времени (11:30 мск) на междугороднем шоссе. Автобус свернул с моста, врезался в ограждение и упал в канаву.

Шесть человек погибли на месте, двое скончались в больнице, передает Bdnews24. Все пострадавшие были госпитализированы. Как отмечают местные власти, число жертв, вероятно, увеличится.

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