https://news.day.az/world/1150103.html В Бангладеш автобус упал с моста, есть погибшие, десятки постравших
В Бангладеш автобус упал с моста, есть погибшие, десятки постравших
По меньшей мере восемь человек погибли, 20 пострадали в результате падения автобуса с моста в центральной части Бангладеш.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило местное информационное агентство Bdnews24.
По данным агентства, авария произошла примерно в 14:30 по местному времени (11:30 мск) на междугороднем шоссе. Автобус свернул с моста, врезался в ограждение и упал в канаву.
Шесть человек погибли на месте, двое скончались в больнице, передает Bdnews24. Все пострадавшие были госпитализированы. Как отмечают местные власти, число жертв, вероятно, увеличится.
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