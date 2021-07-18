Церковь в честь Диего Марадоны открыли в Мексике

В мексиканском штате Пуэбла появилась необычная церковь, на входе в которую можно заметить скульптурные композиции с футбольными мячами. Внутри храма размещены католические иконы вперемешку с портретами легендарного Диего Марадоны, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

У входа в своеобразный храм также можно заметить изображение знаменитого футболиста в мексиканской шляпе сомбреро. В церкви поклонники таланта Марадоны разместили фотографии футболиста с различными высокопоставленными лицами, среди которых Фидель Кастро и Папа римский Франциск. По словам открывшего церковь Марсело Буше, это место, в котором "люди могут поговорить о футболе".

Культ поклонения Марадоне распространился в нескольких странах и насчитывает уже более 500 тысяч последователей. Впервые в мире церковь в честь знаменитого футболиста открыли в аргентинском городе Росарио еще при жизни спортсмена, в 1998 году. Как уточняет агентство, идея создания "футбольной веры" пришла в голову 33-летним фанатам Алехандро Верону и Эрнану Амесу после блестящего выступления Марадоны на чемпионате мира по футболу в 1986 году.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура начала расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны. В деле в настоящий момент семь обвиняемых, среди которых Луке, Косачов и Мадрид.