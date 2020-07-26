Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Осеннее возвращение COVID-19 может наложиться на сезонные заболевания, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.

Медики предупреждают, что осенью россиян, скорее всего ждет увеличение заболеваемости коронавирусом. При этом никуда не денутся сезонные ОРВИ и грипп, которые могут наложиться друг на друга. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал совет, как отличить грипп от коронавируса.

"Симптомы гриппа - это более высокая температура, более острое начало", - заявил специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом он добавил, что коронавирусная инфекция до конца не изучена и может протекать по разному - от абсолютно бессимптомных пациентов с тяжелым поражением легких, до тяжело болеющих пациентов, у которых не было пневмонии. Часто при заболевании коронавирусом наблюдается потеря вкуса и обоняния в первые дни болезни.

А вот у гриппа симптоматика четко оформлена и описана: если у человека резко поднялась температура до 40 градусов, есть слабость, ломота, то скорее всего это грипп.