Увиденное нами в Карабахе и Гяндже было действительно душераздирающим – представитель ОИС
Увиденная нами картина действительно была душераздирающей.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель посла Гамбии в Организации исламского сотрудничества (ОИС) Абубекир Джах в рамках визита постоянных представителей стран-участниц Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана в Гянджу и освобожденные территории Азербайджана.
"Мы стали свидетелями больших разрушений, и я молюсь, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Это масштабная армянская агрессия против азербайджанского народа, и как международное сообщество, мы осуждаем это", - сказал представитель Гамбии.
Абубекир Джах отметил, что ракетный обстрел армянской стороной мирных граждан является масштабным террором.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре