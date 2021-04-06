Увиденное нами в Карабахе и Гяндже было действительно душераздирающим

Увиденная нами картина действительно была душераздирающей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель посла Гамбии в Организации исламского сотрудничества (ОИС) Абубекир Джах в рамках визита постоянных представителей стран-участниц Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана в Гянджу и освобожденные территории Азербайджана.

"Мы стали свидетелями больших разрушений, и я молюсь, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Это масштабная армянская агрессия против азербайджанского народа, и как международное сообщество, мы осуждаем это", - сказал представитель Гамбии.

Абубекир Джах отметил, что ракетный обстрел армянской стороной мирных граждан является масштабным террором.