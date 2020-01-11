Почему у врачей неразборчивый почерк

Почерк врачей уже давно стал поводом для шуток и проблем со стороны населения. Иногда неразборчивые слова в рецептах могут привести к тому, что больному продают неправильное лекарство. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему у людей именно этой профессии такой непонятный почерк.

В Сети шутят, что в рецептах от врачей не понять вообще ничего. Иногда они выписывают лекарства, а на бумаге получаются непонятные закорючки и линии. Примечательно, что на людей других профессий не жалуется никто. Существует несколько версий того, почему такое происходит.

Согласно первой версии, плохой почерк не только у врачей. Дело в том, что только у медицинских работников мы сталкиваемся с рукописными буквами и цифрами. Технический прогресс подарил людям компьютеры и принтеры, поэтому мы не привыкли писать от руки. У большинства людей, которые работают в спешке и с большими объемами, неразборчивый почерк.

Сторонники другой версии ссылаются на то, что почерк - отражение личности. Профессия на это влияет, а в медицинских университетах люди усваивают большое количество информации.

Благодаря этому они могут воспринимать, обрабатывать и воспроизводить ее большие объемы. Вместе с этим и формируется такой почерк, которым можно быстро написать много текста.

Еще одна версия опирается на условия работы врачей. Дело в том, что они работают по несколько часов. В это время к ним приходят десятки людей, и на каждого дают 10 минут. За это время нужно выслушать человека, осмотреть его и выписать лекарства. Медики стараются делать все быстро и качественно, но получается не все, поэтому их "подводит" почерк.