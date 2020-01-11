https://news.day.az/unusual/1192723.html Почему у врачей неразборчивый почерк

Почему у врачей неразборчивый почерк

Это интересно, 11 января 2020 06:22 178

Почерк врачей уже давно стал поводом для шуток и проблем со стороны населения. Иногда неразборчивые слова в рецептах могут привести к тому, что больному продают неправильное лекарство. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему у людей именно этой профессии такой непонятный почерк.

В Сети шутят, что в рецептах от врачей не понять вообще ничего. Иногда они выписывают лекарства, а на бумаге получаются непонятные закорючки и линии. Примечательно, что на людей других профессий не жалуется никто. Существует несколько версий того, почему такое происходит.

Согласно первой версии, плохой почерк не только у врачей. Дело в том, что только у медицинских работников мы сталкиваемся с рукописными буквами и цифрами. Технический прогресс подарил людям компьютеры и принтеры, поэтому мы не привыкли писать от руки. У большинства людей, которые работают в спешке и с большими объемами, неразборчивый почерк.

Сторонники другой версии ссылаются на то, что почерк - отражение личности. Профессия на это влияет, а в медицинских университетах люди усваивают большое количество информации.

Благодаря этому они могут воспринимать, обрабатывать и воспроизводить ее большие объемы. Вместе с этим и формируется такой почерк, которым можно быстро написать много текста.

Еще одна версия опирается на условия работы врачей. Дело в том, что они работают по несколько часов. В это время к ним приходят десятки людей, и на каждого дают 10 минут. За это время нужно выслушать человека, осмотреть его и выписать лекарства. Медики стараются делать все быстро и качественно, но получается не все, поэтому их "подводит" почерк.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане можно было наблюдать первое лунное затмение 2020 года 02:33, Общество 1 322
Азербайджан делает ставку на возобновляемую энергетику - перспективы на сотни миллионов долларов 02:13, Политика 1 398
Чингиз Абдуллаев: Убежден, что революционные реформы 2019 года скажутся в нашей повседневной жизни 01:46, Политика 1 529
Иранский генерал Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США - заявление Трампа 00:10, В мире 2 255
История роковых ошибок: случайно сбитые авиалайнеры 00:05, В мире 2 116
Главы МИД стран ЕС призвали Иран вернуться к ядерной сделке 10 января 23:09, В мире 2 238
В Баку обнаружили неизвестный указ османского султана Сулеймана Великолепного - ФОТО 10 января 23:05, Общество 4 177
Almaniyada türkdilli məktəblər açılacaq 10 января 22:54, Azərbaycanca 2 406
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство 10 января 22:17, Экономика 2 548
Авторитетное издание из ОАЭ в восторге от Шеки и узоров "Шебеке" - ФОТО 10 января 21:46, Туризм 2 716
Искаженную карту Азербайджана удалили с сайта проекта Евросоюза - ЗАЯВЛЕНИЕ - ФОТО 10 января 21:43, Политика 2 732
США приостановили полеты на Кубу 10 января 20:53, В мире 3 003
Беларусь ввела налог на транзит нефти 10 января 20:42, В мире 2 954
Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики 10 января 20:33, В мире 2 858
США ввели санкции против 17 компаний из Ирана 10 января 20:20, В мире 2 890
Огтай Гюльалыев вновь прооперирован 10 января 20:09, Общество 3 080
Какой будет погода на выходные в Азербайджане? - Прогноз 10 января 20:01, Общество 3 211
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск 10 января 19:55, В мире 2 964
Отношения Турция-Россия-Азербайджан могут выйти на новый уровень - в ближайшем будущем 10 января 19:43, Политика 2 994
Назначен новый заведующий отделом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР 10 января 19:38, Политика 2 816
Анкара и Баку будут бороться с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана 10 января 19:33, Политика 2 875
Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье 10 января 19:25, В мире 3 160
Помпео посетит Украину - Названа дата 10 января 19:14, В мире 3 013
Госагентство по обязательному медстрахованию рассказало о потупивших обращениях 10 января 19:00, Общество 3 256
Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече - ФОТО 10 января 18:46, Технологии 3 061
В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 10 января 18:34, Политика 3 070
Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет 10 января 18:30, В мире 3 305
Беларусь приостановила экспорт собственной нефти 10 января 18:16, В мире 3 267
США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране 10 января 18:04, В мире 3 285
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing 10 января 17:50, В мире 3 690
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агсу 10 января 17:44, Политика 3 196
Известна дата следующей министерской встречи ОПЕК+ 10 января 17:39, В мире 3 325
Баба Везироглу награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева 10 января 17:27, Политика 3 379
Служба “Детская горячая линия”, функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращение в 2019 году (R) 10 января 17:20, Экономика 3 409
На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба 10 января 17:12, В мире 3 598
США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране 10 января 17:06, В мире 3 630
Карлос Гон заявил, что у него есть документы, подтверждающие невиновность 10 января 16:55, В мире 3 515
Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году 10 января 16:42, Экономика 4 495
Дорожная полиция обратилась к владельцам неисправных транспортных средств 10 января 16:37, Общество 4 005
Состоялась презентация проекта электронной библиотеки "Азербайджанская диаспора" - ФОТО 10 января 16:26, Политика 3 635
Задержан убийца Нармин Гулиевой - заявление Генпрокуратуры и МВД 10 января 16:17, Общество 6 157
МИД Германии стремится сохранить ядерную сделку с Ираном 10 января 16:16, В мире 3 797
Наталья Шаровская: Процветающий Азербайджан - это заслуга Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой 10 января 16:15, Политика 8 006
В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с опасным заболеванием 10 января 16:00, Общество 4 267
В Казахстане охрана «КазМедиаЦентра» напала на журналиста 10 января 15:50, В мире 3 751
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск 10 января 15:46, В мире 3 755
В Сети появилось фото убийцы Нармин Гулиевой 10 января 15:41, Общество 6 363
Самолет Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье 10 января 15:34, В мире 3 957
Закир Гасанов на переговорах с послом Болгарии 10 января 15:32, Политика 3 715
В Баку ускорили ввод в эксплуатацию многоэтажных зданий 10 января 15:26, Общество 4 763
Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия 10 января 15:21, Технологии 3 810
Меган Маркл покинула Великобританию 10 января 15:12, В мире 4 552
США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии 10 января 15:07, В мире 4 013
Пашинян готовит масштабную провокацию против Азербайджана - в самом центре Еревана 10 января 15:05, Политика 5 135
В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО 10 января 15:02, В мире 3 988
Подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой сознался в преступлении 10 января 14:50, Общество 10 096
В Центрально-Африканской Республике из изгнания вернулся бывший президент страны 10 января 14:46, В мире 3 997
Канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования катастрофы Boeing-737 10 января 14:40, В мире 3 968
Азербайджанские повара стали лучшими на Международном чемпионате кулинарии - ФОТО 10 января 14:35, Общество 5 261
Сотням граждан, добровольно вернувшимся в Азербайджан, оказана помощь 10 января 14:30, Общество 4 693
Названа дата вскрытия черных ящиков потерпевшего в Тегеране катастрофу самолета 10 января 14:21, В мире 4 160
Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США 10 января 14:20, В мире 4 047
В Бишкеке будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 10 января 14:15, Общество 4 223
В этой части Баку меняется направление движения транспорта 10 января 14:06, Общество 5 224
В Филармонии праздничным концертом отметили Рождество Христово - ФОТО 10 января 14:01, Культура 4 212
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему - ФОТО 10 января 13:57, Общество 5 512
Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air 10 января 13:51, В мире 4 385
Иран заявил о готовности отправить черные ящики украинского самолета в Россию 10 января 13:46, В мире 4 297
В Баку снова будет дождливо 10 января 13:42, Общество 12
Центробанк Азербайджана огласил планы по денежно-кредитной политике на текущий год 10 января 13:37, Экономика 4 444
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 10 января 13:30, Культура 4 337
В 2020 году в Азербайджане снова вырастут пенсии и зарплаты 10 января 13:25, Экономика 8 535
Агентство по развитию МСБ Азербайджана запустит образовательную онлайн-платформу 10 января 13:19, Экономика 4 349
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму 10 января 13:13, В мире 4 422
Следствие намерено передать в суд дело Сержа Саргсяна 10 января 13:09, В мире 4 447
Одноклассник отца убитой Нармин дает показания в полиции - Подробности от родственников 10 января 13:05, Общество 5 356
Агрессия - это все, на что способна азербайджанская оппозиция - "Политшоу представляет" - Видеопроект 10 января 13:01, Политика 4 351
Сиявуш Новрузов: Радикальная оппозиция пытается политизировать даже ДТП 10 января 12:59, Политика 4 334
В Турции произошло второе столкновение морских судов 10 января 12:56, В мире 4 569
Госсекретарь США назвал новую причину падения украинского самолета 10 января 12:53, В мире 4 797
Великобритания подготовила новые санкции против России 10 января 12:49, В мире 4 471
Оперные звезды Германии, России, Грузии и Азербайджана выступят в спектакле «Паяцы» 10 января 12:45, Культура 4 514
МВД опровергло информацию о задержании убийцы малолетней Нармин 10 января 12:33, Общество 5 642
Этой ночью произойдет первое лунное затмение года 10 января 12:31, Общество 4 792
Армяне пытаются устроить в США второй Карабах - сепаратистская сеть в Калифорнии 10 января 12:26, Политика 5 863
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико - ФОТО 10 января 12:21, В мире 4 699
Швеция окажет помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране 10 января 12:10, В мире 4 524
В Канаде экстренно сел самолет израильской авиакомпании 10 января 12:04, В мире 4 608
СМИ: Задержан предполагаемый убийца малолетней девочки в Товузе 10 января 11:59, Общество 15 433
Бакинцы отметили 75-летие народного артиста России Максима Дунаевского - ФОТО 10 января 11:51, Культура 4 664
Названы сроки открытия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Азербайджане 10 января 11:37, Политика 4 599
Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб для США 10 января 11:34, В мире 4 867
Началась необъявленная Третья мировая война - Нуман Куртулмуш 10 января 11:30, В мире 5 218
В Баку увеличено количество подготовительных групп в школах 10 января 11:26, Общество 4 889
Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года - МИД Франции 10 января 11:16, В мире 4 911
Азербайджан приостановил импорт птицеводческой продукции из Польши - Причина 10 января 11:11, Экономика 5 066
В бакинском поселке сохраняется активность оползневой зоны 10 января 10:58, Общество 4 984
В Австралии закрылись несколько посольств из-за лесных пожаров 10 января 10:55, В мире 4 870
Российский танкер столкнулся с турецкой лодкой - ВИДЕО 10 января 10:51, В мире 5 222
Опубликованы новые кадры падения украинского лайнера в Иране - ВИДЕО 10 января 10:47, В мире 5 949
В России вертолет совершил аварийную посадку 10 января 10:30, В мире 4 986
«Работа, я тебя люблю»: последний пост стюардессы упавшего в Иране украинского лайнера - ВИДЕО 10 января 10:26, В мире 6 213
Samsung защитила SSD-накопитель сканером отпечатков 10 января 10:23, Технологии 4 890
В Сеуле прошла акция против "войны США с Ираном" 10 января 10:19, В мире 5 011
В Азербайджане завершается срок подачи документов в ОИК кандидатами в депутаты 10 января 10:12, Политика 4 950
Последние данные по ценам на азербайджанскую нефть 10 января 10:08, Экономика 6 342
Выделены места для проведения агитации на внеочередных выборах в парламент Азербайджана 10 января 10:03, Политика 4 969
В Азербайджане подешевели эти драгметаллы 10 января 10:00, Экономика 6 422
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 10 января 09:55, Политика 5 051
Представители Южной Кореи и США обсудят ядерную проблему КНДР 10 января 09:50, В мире 5 110
В Австралии массивный лесной пожар охватил площадь более 500 тыс. га 10 января 09:46, В мире 5 087
Американская компания подала иск на Apple 10 января 09:42, В мире 5 138
Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing 10 января 09:38, В мире 5 110
В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист 10 января 09:33, В мире 5 210
Кадры, снятые за секунды до падения Boeing в Иране - ВИДЕО 10 января 09:30, В мире 10 309
Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран 10 января 09:28, В мире 5 137
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit 10 января 09:23, В мире 5 139
Японские власти требуют от Интерпола выдать ордер на арест супруги Карлоса Гона 10 января 09:19, В мире 5 179
ЕС готов предоставить Азербайджану новые технологии - в сфере возобновляемой энергетики 10 января 09:12, Экономика 5 719
Иран направил в ИКАО предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера 10 января 09:08, В мире 5 301
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin Alay komandiri işdən çıxarılıb 10 января 09:04, Azərbaycanca 7 134
Акции Boeing подорожали после заявления Трампа 10 января 09:02, В мире 5 400
28 стран ЕС обсудят на экстренном заседании ситуацию вокруг Ирана 10 января 08:52, В мире 5 298
Samsung раскрыла характеристики Galaxy Tab S6 - первый 5G планшет - ФОТО 10 января 08:43, Технологии 5 328
Трамп сказал, при каких условиях "очень быстро" снимет санкции с Ирана 10 января 08:37, В мире 5 665
Пиратская боль Али Керимли: Европарламент отказался - а Азербайджан и не предлагал 10 января 08:30, Политика 5 851
В Москве разыскивают гражданина Китая, который убил азербайджанца 10 января 08:21, Общество 6 451
Иран призвал США не распространять ложь о крушении Boeing 10 января 08:12, В мире 5 575
50 manatı ödəməsək, nə qədər cərimə yığılacaq? 10 января 08:08, Azərbaycanca 6 610
Баку и Москва продолжат интенсивно наращивать сотрудничество и в 2020 году - Российский эксперт специально для Day.Az 10 января 08:00, Политика 5 623
НАТО должны заменить войска США на Ближнем Востоке - заявление Трампа 10 января 07:56, В мире 5 509
Роухани надеется, что США не сделают еще одну ошибку 10 января 07:33, В мире 5 630
Трагедия в Баку: погибли иностранные студентки - ФОТО - ВИДЕО 10 января 07:19, Общество 7 051
Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing 10 января 07:07, В мире 5 688
Помпео позвонил премьеру Ирака: США сделают все для защиты граждан двух стран 10 января 06:02, В мире 6 030
"Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz yerlərindən biridi" - Vaqner da Silva 10 января 05:30, Azərbaycanca 6 162
Зеленский пообещал помощь родным погибших в авиакатастрофе в Иране 10 января 04:28, В мире 6 437
Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах 10 января 03:01, В мире 7 186
Лейла Абдуллаева: У Азербайджана нет каких-либо обязательств перед Европарламентом 10 января 01:35, Политика 7 175
Президент Ильхам Алиев: Возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе 10 января 00:37, Политика 22 354
Иран ответил на заявление Пентагона о сбитом Boeing-737 10 января 00:26, В мире 8 030
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения - ОБНОВЛЕНО 10 января 00:16, Политика 23 309
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing 737 10 января 00:12, В мире 7 696
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России 9 января 23:53, В мире 7 734
В Мексике произошло извержение вулкана - столб пепла достиг высоты 3 км 9 января 23:34, В мире 7 614
Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны - ФОТО - ВИДЕО 9 января 23:22, Культура 7 683
Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США 9 января 23:07, В мире 7 721
Ильгар Велизаде: Кадровая политика Президента Ильхама Алиева - залог успешности проводимых в стране реформ 9 января 22:50, Политика 7 542
Иран по ошибке сбил украинский самолет - заявление Пентагона 9 января 22:43, В мире 8 445
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном 9 января 22:31, В мире 7 742
Ещё новости