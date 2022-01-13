В России рассказали о вакцине для подростков «‎Спутник М»

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала о прививке "‎Спутник М" и вакцинации подростков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чтобы был высокий уровень популяционного иммунитета, который предполагает, что привитое большинство защитит непривитое меньшинство, подразумевает, что охвачены вакцинацией практически все взрослые, но, как мы знаем, этого до сих пор не произошло. К тому же, новые типы коронавируса более заразны, чем предыдущие, и, чтобы защититься, нужна бустерная доза. Поэтому ревакцинация взрослых необходима и очень актуальна в наше время. Ответственные взрослые должны не просто получить серию первичной вакцинации от коронавируса, но и пройти ревакцинацию‎", - сказала она.

Эксперт объяснила необходимость появления и применения вакцинации для подростков.

"Соответственно разрешение на применение нового вакцинного препарата "Спутник М" у детей подросткового возраста возникла из ситуации, что подростки - это очень социально-активная часть общества, которая общается, передвигается, находится в местах большой скученности людей, то есть участвует в процессе распространения вируса и соответственно, если мы хотим, чтобы популяционный иммунитет был более полноценным, то мы должны в этот процесс вовлечь и собственно подростков‎", - отметила она.

Специалист напомнила, что вакцина для подростков сделана на хорошо известной платформе.

"Поэтому и была специально разработана вакцина для подростков с уменьшенным количеством антиген на хорошо известной платформе "Спутника". Решение, чтобы привить или не привить подростка, принимают родители", - сказала она.