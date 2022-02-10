Страны ОПЕК добыли нефти меньше запланированного

В январе 2022 года страны ОПЕК нарастили добычу нефти на 64 тысячи баррелей в сутки (б/с), до 27,98 миллиона б/с. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные февральского отчета ОПЕК.

В январе добыча участников сделки составила 23,8 миллиона б/с против положенной по условиям 24,554 миллиона б/с.

Страны Венского соглашения, известные еще как альянс ОПЕК+, сокращают добычу нефти с мая 2020 года, однако с начала 2021 года постепенно ее восстанавливают. Так, с августа прошлого года по март этого года включительно они могут наращивать на 400 тысяч б/с в месяц.

Однако по факту не всем странам удается восстанавливать добычу такими темпами. Так, на 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в этой квоте приходится 254 тысячи б/с, но в январе они смогли нарастить добычу только на 137 тысяч б/с, до 23,9 миллиона б/с.

По данным ОПЕК, в январе добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) составила 9,99 миллиона б/с (рост на 54 тысяч б/с к декабрю) вместо возможных по графику 10,122 миллиона б/с. На 81 тысячу б/с, до 1,4 миллиона б/с, добычу нефти увеличила Нигерия, тогда как по графику положено 1,68 миллиона б/с. Ирак сократил добычу нефти на 27 тысяч б/с, до 4,25 миллиона б/с, тогда как должен добывать 4,28 миллиона б/с. Выполняют свою квоту ОАЭ - в январе рост составил 44 тысячи б/с, до 2,92 миллиона б/с, по графику должно быть 2,91 миллиона б/с.

Участниками соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти являются 10 из 13 членов Организации стран-экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений.