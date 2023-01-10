Специалист о подготовке автомобиля к зимнему сезону

Снег, низкие температуры и обледенение дорог по всей стране создают проблемы для автолюбителей и делают неизбежным подготовку автомобиля к зимнему сезону.

Как сказал в понедельник Trend специалист по ремонту автомобилей Сахиль Агабейли, в первую очередь водители должны перейти на зимнюю резину, передает Day.Az.

"Зимой обязательно следует использовать сезонные шины, которые произведены с учетом температурных и дорожных факторов - они позволяют ездить по снегу, в условиях гололеда, не создают проблем при движении в пробке, подъеме или спуске. Наряду с зимней резиной, следует также обратить внимание и на другие узлы и механизмы автомобиля. Прежде всего это касается ходовой части, передней и задней подвески, тормозной системы и амортизаторов автомобиля. Ведь в зимние месяцы бывают случаи заноса автомобиля на мокром или обледенелом асфальте, чего не происходит в летнее время. Поэтому при возникновении даже незначительных неисправностей в ходовой части автомобиля ее следует немедленно устранить", - сказал он.

По его словам, одной из проблем, с которыми водители часто сталкиваются в зимние месяцы - замерзание двигателя.

"Чтобы предотвратить замерзание в радиаторе и двигателе, необходимо заменить антифриз и подобрать сезонное масло. Водители могут доливать в него воду из-за испарения летом. В таких случаях, зимой его следует заменить. Каждый водитель должен обратиться к своему мастеру и проверить содержание антифриза. При какой температуре замерзает антифриз, можно определить с помощью специального прибора. Как правило, это вещество должно быть морозоустойчивым. Если оно не соответствует нормам, его необходимо полностью удалить из двигателя", - сказал Агабейли.

По словам мастера, при подготовке автомобиля к зимнему режиму, наряду с шинами, необходимо менять и масло.

"Большинство водителей в летние месяцы используют минеральные или полусинтетические масла. В зимние же месяцы рекомендуется использовать синтетические масла, что обеспечит быстрый запуск двигателя".

Перед холодами необходимо также пройти профилактический осмотр системы зажигания, топливной системы и аккумуляторной батареи автомобиля - это те факторы, которые могут повлиять на работу автомобиля при низких температурах и неблагоприятной погоде.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.