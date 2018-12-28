Жерар Пике намерен стать президентом «Барселоны»

31-летний защитник испанский "Барселоны" Жерар Пике планирует завершить карьеру после истечения срока нынешнего контракта, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

По информации Mundo Deportivo, в 2020 году футболист намерен баллотироваться на пост президента каталонского клуба. Пике желает сменить на этом посту Хосепа Марии Бартомеу, который руководит "Барселоной" с 2014 года. В случае избрания Пике на руководящих должностях в клубе могут появиться экс-полузащитники сине-гранатовых Хави Эрнандес и Андрес Иньеста, а также защитник Карлес Пуйоль.

Пике перешел в "Барселону" из "Манчестер Юнайтед" в 2008 году. На его счету 44 гола в 469 матчах за каталонцев. Вместе с клубом Пике выиграл семь чемпионатов Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

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