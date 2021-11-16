Берег в Магадане оказался усыпан морскими деликатесами после шторма

В селе Тауйск в Магаданской области берег Охотского моря оказался буквально усыпан морскими деликатесами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, моллюски оказались на суше после мощного шторма. По берегу невозможно пройти, не наступив на ракушки с морскими обитателями. Среди них сахалинская спизула, которую на местном рынке или в магазинах встретить практически невозможно.

"Когда море штормит, их отрывает со скал и приливом выкидывает на берег. В сильные шторма, когда отлива мало, море начинает доставать их со дна и выкидывает на берег", - объясняет происхождение моллюсков местный житель Константин Резниченко.

Ученые объясняют выброс моллюсков тем, что в Тауйской губе Охотского моря происходит интенсивная динамика вод. Приливы достигают пяти метров и поднимают со дна морских обитателей.

Похожее явление уже происходило в октябре прошлого года. Но никто не ожидал, что оно повторится, да еще и в конце ноября, когда море уже начинает замерзать.

"Подрезается с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. Разбивается, и вот уже все. Эти ракушки, конечно, очень хорошие, мясные. Буквально опустили и вытащили. Если их дольше варить, они резиновые становятся", - объяснил особенности приготовления морских деликатесов Михаил Гаврилов, житель села Тауйск.

Теперь местные жители смогут принять подарок природы и попробовать моллюски. Их привезут на продажу местным жителям и в Магадан. Моллюски замерзли прямо на берегу из-за низких температур, это не позволит им испортиться. Собирать их будут еще несколько дней.