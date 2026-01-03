https://news.day.az/azerinews/1806971.html Buzlu yolda sürüşən maşın çaya aşdı - VİDEO Lerikdə avtomobil çaya aşıb. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Avtomobilin yol buzlu olduğundan sürüşərək çaya düşdüyü ehtimal olunur. Hadisə nəticəsində xəsarət alanın və ya alanların olub-olmadığı barədə məlumat yoxdur. Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:
Buzlu yolda sürüşən maşın çaya aşdı - VİDEO
Lerikdə avtomobil çaya aşıb.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Avtomobilin yol buzlu olduğundan sürüşərək çaya düşdüyü ehtimal olunur.
Hadisə nəticəsində xəsarət alanın və ya alanların olub-olmadığı barədə məlumat yoxdur.
Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре