https://news.day.az/hitech/1749471.html Microsoft окончательно закрывает Skype - ДАТА Работа платформы Skype будет прекращена 5 мая. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания Microsoft.
Microsoft окончательно закрывает Skype - ДАТА
Работа платформы Skype будет прекращена 5 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания Microsoft.
Ранее компания заявила, что прекратит поддержку платформы в мае, учетные записи пользователей будут перенесены в сервис Microsoft Teams. "Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая", - говорится в сообщении на сайте технической поддержки Microsoft.
Платформа Skype была запущена в 2003 году, в 2011 году ее приобрела компания Microsoft.
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