Microsoft окончательно закрывает Skype

Работа платформы Skype будет прекращена 5 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания Microsoft.

Ранее компания заявила, что прекратит поддержку платформы в мае, учетные записи пользователей будут перенесены в сервис Microsoft Teams. "Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая", - говорится в сообщении на сайте технической поддержки Microsoft.

Платформа Skype была запущена в 2003 году, в 2011 году ее приобрела компания Microsoft.