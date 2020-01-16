Любопытно было прочитать текст новогоднего поздравления в адрес так называемой "международной газеты армян" "Ноев ковчег" от генерального секретаря Международной конфедерации журналистских союзов (МКЖС), секретаря Союза журналистов России Ашота Джазояна.

"Пусть мало нас, но величают нас - армяне!.." - так пафосно начинается это поздравление, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

"Именно эту незабываемую строку из знаменитого стихотворения Паруйра Севака мне хочется вспомнить сегодня, когда на дворе стоят времена перемен и глубинного обновления нашей армянской реальности", - пишет далее Джазоян, возможно, приветствуя приход к власти в Армении прозападного правительства Никола Пашиняна, или, как знать, подразумевая расширение "армянской реальности" за счет чужих территорий, в том числе российских.

Как видно, "армянский дух" Джазояна не погас даже после 40 лет проживания в Москве. И он, надо сказать, называет вещи своими именами, в отличие от той же притворы Маргариты Симоньян, которая изображает из себя "русского патриота", успешно подрывая при этом имидж России за рубежом.

"Мы (армяне) по-прежнему стремимся друг к другу, между нами существует напряжение и живая связь, упругость нашего армянского кода делает нас востребованными и не дает нам ассимилироваться в странах проживания - от России до Америки. События, начавшиеся в апреле 2018 года, когда на площади и улицы Армении были выплеснуты сотни тысяч людей, углубляются каждую минуту, позволяя нам ощутить обновление не только в социальной сфере, но и в нас самих - на объективном личностном уровне", - философствует Джазоян, не стесняясь признать, что Россия для него не более чем место, откуда он выжимает все возможное в интересах истинной родины, и при этом, наслаждаясь всеми благами жизни в Москве, не скрывает своих симпатий к прозападным переменам в Армении.

"Мы чувствуем, что да, мы - армяне и мы едины, хоть и по интонации мы разные как носители одного из 28 диалектов или субэтносов: будь ты лорийцем, как Лорис Меликов, или Лазаревым из России, братьями Орбели из Тифлиса или Бахрамяном из Елисаветпольской губернии, Сарояном из Фрезно или Айвазовским из Крыма. .. В эпоху перемен должны включаться другие опции - которые, напротив, будут двигать нас навстречу друг другу, где бы мы ни родились - в Иджеване, Ереване или Краснодаре".

Интересно, что называет Джазоян "эпохой перемен" - полную смену курса Армении на Запад? Или интересы "великой армении" с новым центром в Краснодаре? На наших глазах происходит ползучий захват и арменизация юга России, включая Сочи, Адлер, Краснодар, армянская приватизация Абхазии. На это недавно открыто намекнула и Маргарита Симоньян.

К чему готовятся армяне? Ответ на этот вопрос должен интересовать структуры, ответственные за национальные интересы России.

А пока на мероприятиях Джазояна, например, на курируемом им Медиафоруме "Диалог культур" и российский депутат Елена Драпеко может заговорить по-армянски, и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (Джанполадян) пошепчется на родном армянском языке, и невиннные русские девушки в кокошниках запоют армянские песни..

Что ж, Россия - щедрая страна, особенно почему-то для армян.