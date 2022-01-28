https://news.day.az/politics/1430858.html ООН поблагодарила Азербайджан
ООН поблагодарила Азербайджан
Выражаю благодарность нашим странам партнерам, в том числе Азербайджану, за их взносы в бюджет организации.
Как передает Day.Az со ссылкой на ООН, об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель ООН Фархан Хак.
По его словам, Алжир, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Республика Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам полностью выплатили свои взносы, доведя список до 37 стран.
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