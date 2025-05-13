Назначен спецпредставитель Ирана по вопросам Каспия

Министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Арагчи назначил Казыма Гарибабади специальным представителем страны по вопросам Каспийского моря.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана.

Согласно информации, Секретариат по вопросам Каспийского моря в министерстве иностранных дел был переведен в Департамент по правовым и международным вопросам. Тем самым на вышеуказанную должность был назначен заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам.

Вопросы сотрудничества с прикаспийскими странами в правовой, международной, политической, оборонной сферах, а также в области борьбы с терроризмом и организованной преступностью, по вопросам охраны окружающей среды, торгово-экономических отношений, научных исследований, транспорта и транзита, рыболовства, судоходства и туризма будут координироваться К.Гарибабади.