Журналистка практически потеряла зрение из-за вызванного судом стресса

Подавшая в суд на стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix из-за использования ее образа в сериале "Олененок" (Baby Reindeer) журналистка Фиона Харви рассказала о том, что практически потеряла зрение из-за стресса, вызванного разбирательством.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила изданию Daily Record.

Харви, у которой есть многочисленные проблемы со здоровьем, отметила, что после начала судебных разбирательств ее состояние сильно ухудшилось. "Я слепну, и это неудивительно, учитывая стресс, который я испытала из-за сериала "Олененок". Такими темпами это лишь вопрос времени, потеряю я в итоге свое зрение или нет", - отметила она.

Харви подала в суд на Netflix летом 2024 года. Она потребовала от компании денежную компенсацию в размере 170 миллионов долларов.

Британский мини-сериал "Олененок", который позиционируется как основанный на реальных событиях, рассказывает историю о том, как комика Ричарда Гадда преследовала психически больная женщина по имени Марта. Харви утверждает, что образ героини был списан с нее.