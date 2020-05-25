Известная российская актриса заразилась коронавирусом

У актрисы и экс-супруги режиссера Константина Богомолова Дарьи Мороз обнаружен коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что о положительном тесте на CoViD-19 Мороз узнала еще 22 мая.

По состоянию здоровья Дарья Мороз не смогла участвовать в финале шоу "Танцы со звездами", который состоялся 24 мая. Коронавирус также обнаружился у другой участницы шоу - Алены Бабенко.