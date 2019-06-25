Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие соответствующие государственные структуры осуществляют надлежащие меры во исполнение Указа № 529 от 19 февраля 2019 года, подписанного Президентом Азербайджана "Об упрощении разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС, за последние 4 месяца, были даны положительные отзывы о 70 зданиях (комплексах) общей площадью 1 128 190 квадратных метров, передает Day.Az.

В государственный комитет по градостроительству и архитектуре и исполнительной власти Абшеронского района и города Гянджа были переданы соответствующие документы и положительные отзывы о зданиях, 68 из которых находятся в городе Баку, одно - в Абшеронском районе, и еще одно - в городе Гянджа.

В административном здании Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям МЧС с 23 мая по 13 июня прошли совещания руководителей соответствующих государственных органов для обеспечения завершения работ по устранению недостатков, выявленных в результате проверок, и оперативного решения задач в этом направлении. На совещаниях были предоставлены сведения о проделанной работе, обсуждены выявленные недостатки, существующие проблемы, и пути их решения, а также поставлены задачи в связи с мерами, которые необходимо предпринять.

Отметим, что реализация задач, вытекающих из Указа, продолжается, а упомянутые вопросы находятся под контролем Президента.

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