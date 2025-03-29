https://news.day.az/society/1740511.html

Туман ухудшит видимость на дорогах - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Из-за тумана на дорогах будет снижена видимость. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. 29 марта в связи с туманной погодой в отдельных регионах страны на автомагистралях ожидается видимость, ограниченная до 300-800 метров.