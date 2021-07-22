Азербайджанский арбитр и врач приглашены на Олимпийские игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Международный олимпийский комитет пригласил на Летние олимпийские игры Токио-2020 двух наших соотечественников.

На соревнованиях по боксу, которые будут проведены с 24 июля по 8 августа во дворце спорта "Ryoqoku Kokuqikan", одним из рефери будет наш судья международной категории Анар Бабанлы, а среди врачей Лейла Насирова.