Умер Михаил Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.

Об этом во вторник сообщили в ЦКБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Горбачев являлся тем, с чьей "легкой" руки начались все эти античеловеческие зверства не только в Азербайджане, но на всем постсоветском пространстве. Палач азербайджанского народа и его подручные с чувством большой ненависти относились не только к азербайджанцам, но и ко всем мусульманам.

В 1990-м году Горбачев в грубейшей форме нарушил 119-ю статью Конституции СССР и 71-ю статью Конституции Азербайджанской ССР, подписав преступный приказ о вводе войск в Баку.

20 января введенные в город войска Минобороны, КГБ и Министерства внутренних дел СССР осуществили безжалостную расправу над мирным населением. Расстреливали женщин, стариков, детей, водителей и врачей скорой помощи. Танки и БТР мяли под собой легковые машины с людьми. В больницах был отключен свет, чтобы не было возможности оказывать медицинскую помощь раненым.

Кровавые январские события 1990 года в Баку вошли в историю как преступление, направленное не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества в целом, против гуманизма и свободы личности.