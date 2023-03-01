Страшный прогноз о вероятном землетрясении в Стамбуле

Если в Стамбуле произойдет землетрясение магнитудой 7,5, то это может привести к обрушению около 90 тыс. зданий, заявила 1 марта глава департамента охраны и контроля окружающей среды мэрии города Айшен Эрдинчлер.

Данный вопрос обсуждался на презентации планов мэрии Стамбула по подготовке к землетрясению, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"На первом этапе после землетрясения магнитудой, предположим, 7,5 может обрушиться 90 тыс. зданий. Вследствие этого образуется 50-60 млн т обломков, для хранения перед утилизацией которых потребуется 30-50 млн куб. м складов", - заявила Эрдинчлер.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, в свою очередь, заявил, что землетрясение такой мощности затронет около 260 тыс. зданий, а временное жилье понадобится 4,5 млн гражданам.

При этом он отметил, что землетрясение неизбежно произойдет, но сейчас нельзя сказать точно, когда это будет.

В рамках подготовки к землетрясению власти определили первостепенные дороги для эвакуации, точки сбора, пункты оказания медпомощи. На окраинах города выделены площадки для логистических центров. В случае катастрофы помощь будет приниматься через три городских аэропорта.