Bakıda QDİƏT Parlament Assambleyasının komitə iclası keçirilir
Bakıda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin 65-ci iclası keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, iclası Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsi sədri Musa Quliyev açıb.
Xəbər yenilənəcək
