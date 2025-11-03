https://news.day.az/azerinews/1792731.html Ərdoğan Azərbaycana gəlir Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, səfər Zəfər Günü münasibətilə həyata keçiriləcək.
