Sahibkarlıq fəaliyyətinə verilən icazələrin siyahısı genişləndirilib

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.

 

Qanunla "yeraltı qaz anbarlarının işlənməsi, tikilməsi və istismarına icazə" "qazın saxlanmasına icazə" ilə dəyişdirilib.

Qeyd edək ki, dəyişiklik 2026-cı il 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minib.