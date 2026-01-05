https://news.day.az/azerinews/1807509.html Aleksandr Tarakanov Azərbaycanın güləş millisindən ayrılıb Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Aleksandr Tarakanovla əməkdaşlıq qarşılıqlı razılaşma əsasında başa çatıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Güləş Federasiyası rusiyalı mütəxəssisə ölkə güləşinə verdiyi töhfəyə görə təşəkkürünü bildirib və ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
Qeyd edək ki, 2019-cu ilin oktyabr ayından baş məşqçi vəzifəsində çalışan A.Tarakanovun rəhbərliyi altında milli komanda 2 dəfə Avropa və 2 dəfə dünya çempionu olmaqla yanaşı, "Tokio-2020" və "Paris-2024" Olimpiya Oyunlarında 1 bürünc medal qazanıb.
