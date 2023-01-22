Компания Nvidia научила людей всегда «смотреть» в камеру

Компания Nvidia добавила в программу для стриминга видео Nvidia Broadcast нейросеть Eye Contact, которая в реальном времени перерисовывает лица ведущих таким образом, чтобы их глаза постоянно смотрели в камеру. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Технология Eye Contact нужна для того, чтобы пользователи стриминговых платформ ощущали зрительный контакт с ведущим трансляции даже тогда, когда по факту он отводит взгляд от камеры.

Журналисты The Verge протестировали новую версию Nvidia Broadcast и остались довольны нововведением. Однако они отметили, что пока система не может похвастаться идеальным состоянием. По данным журналистов, иногда анимация "фейковых глаз" оказывается очень быстрой, что выглядит неестественно.

В Nvidia не стали отрицать наличие обозначенной проблемы. В компании отметили, что функция находится на этапе бета-тестирования и попросили пользователей присылать все видеозаписи, на которых они заметили ошибку в работе Eye Contact.

Для активации Eye Contact пользователям нужно скачать версию Nvidia Broadcast 1.4. Включить функцию можно только на компьютерах, в которых установлена видеокарта серии RTX.