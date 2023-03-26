Разработчики Photoshop научили ИИ создавать любые картинки

Американская компания Adobe официально показала свою новую программу - искусственный интеллект Firefly, который способен по текстовому описанию генерировать любые изображения. Об этом сообщается на сайте разработчика, известного по фоторедактору Photoshop, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пока ИИ находится в процессе бета-тестирования, а доступ к нему можно получить только по приглашению.

Визуально Firefly от Adobe похож на присутствующие на рынке генеративные ИИ Midjourney и DALL-E. Работами из этих программ уже активно делятся пользователи со всего мира в соцсетях.

Разработчики из Adobe для упрощения текстового описания встроили в Firefly возможность выбрать вариант освещения, художественных стилей и соотношения сторон перед генерацией картинки. Также в Firefly добавили возможность накладывать фильтры на уже готовое изображение на манер соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В Adobe заверили, что для обучения ИИ использовались только изображения, не нарушающие авторских прав. Для разработки в том числе была взята библиотека картинок Adobe Stock. Однако в компании пояснили, что планируют в будущем давать возможность художникам тренировать Firefly на собственных изображениях.