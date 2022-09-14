Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Судя по времени суток начавшейся атаки, армяне рассчитывали застать врасплох ВС Азербайджана. Но просчитались.

Регулярные обстрелы позиций азербайджанской армии в Лачине и Кяльбаджаре, вылившееся в итоге в наступление вдоль границы говорит о том, что Армения вовсе не хочет мира, как утверждают взахлеб все армянские политики, а намерена продолжать и даже расширять свои агрессивные действия.

Зачем вообще армяне опять полезли на рожон? Неужели сокрушительное поражение двухгодичной давности так и не стало уроком для военно-политического руководства Армении? Выдуманный миф о "непобедимости армянской армии" опять ослепил умы наших соседей? Ведь даже армянские военные эксперты признают тотальное превосходство ВС Азербайджана над своим противником. Что также подтверждает военно-аналитический портал Global Firepower, в рейтинге которого азербайджанская армия опережает армянскую аж на 35 позиций и признана сильнейшей на Южном Кавказе.

Так или иначе, провокации Армении на границе с Азербайджаном обернулись для нее тяжелыми последствиями:

Потери Армении

Уничтожены все объекты военного назначения, возведенные Арменией на Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях границы с Азербайджаном. Они представляли угрозу безопасности Азербайджана. Армении потребуется не менее 4-5 лет, чтобы восстановить эти объекты.

Азербайджан взял под контроль всю транспортно-коммуникационную систему, важнейшие высоты в этом регионе. Ни сейчас, ни в будущем Армения уже не сможет представлять никакой реальной угрозы Азербайджану.

Уничтожено значительное количество военной техники Армении, два ракетных комплекса С-300 стоимостью более миллиарда долларов, около 200 военнослужащих, большое количество военных объектов и десятки постов. Среди армянских военных сотни раненых. Потери Армении по всем параметрам намного превышают потери Азербайджана.

Азербайджанская армия еще раз показала, к каким горьким последствиям приводят последовательно осуществляемые Арменией провокации против нашей страны и наших военных подразделений. В последнее время Армения серьезно готовилась к реваншу, возобновлению военных действий, наступлению. Увеличилось количество провокаций как в Карабахе, так и на границе. Именно на территории Армении азербайджанская армия осуществила уникальную операцию, длившуюся всего 7 часов.

Армения должна понимать, что, с чьей-то помощью, опираясь на какие-то силы, она никогда не может поставить Азербайджан перед фактом. В реалиях поствоенного периода именно Азербайджан диктует повестку дня региона. В Ереване должны это помнить. Ибо себе дороже.