Кейт Миддлтон появилась на публике с новым имиджем
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернулась к своему образу брюнетки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.
Кейт Миддлтон появилась на женском чемпионате мира по регби. Принцесса Уэльская предстала перед публикой с более темным цветом волос, чем несколько дней назад. Жена принца Уильяма заколола локоны сзади. Ей сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.
Кейт Миддлтон выбрала для спортивного мероприятия темный твидовый блейзер Ralph Lauren, белую блузу с воланами и черные брюки.
Она дополнила образ золотыми украшениями.
