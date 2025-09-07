Кейт Миддлтон появилась на публике с новым имиджем

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернулась к своему образу брюнетки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.

Кейт Миддлтон появилась на женском чемпионате мира по регби. Принцесса Уэльская предстала перед публикой с более темным цветом волос, чем несколько дней назад. Жена принца Уильяма заколола локоны сзади. Ей сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

Кейт Миддлтон выбрала для спортивного мероприятия темный твидовый блейзер Ralph Lauren, белую блузу с воланами и черные брюки.

Она дополнила образ золотыми украшениями.