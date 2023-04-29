Звезда «Гарри Поттера» впервые станет матерью

32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов "Гарри Поттер", впервые станет матерью. О том, что артистка ждет первенца, она рассказала в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Райт опубликовала фотографию вместе с мужем Эндрю Лококо, на которой видно, что она находится в положении. "У нас будет ребенок! Мы так рады разделить с ними этот прекрасный мир. Какое удивительное и волнующее путешествие - беременность. Это трансформация, которая позволяет создать место для новой жизни", - пишет она под снимком.

Супруги признались, что с нетерпением ждут встречи с первенцем и хотят стать родителями. Множество пользователей поспешили поздравить Райт и Лококо. Среди них оказался и Джеймс Фелпс, сыгравший в "Гарри Поттере" Фреда Уизли, брата Джинни.