https://news.day.az/society/1161579.html Агентство пищевой безопасности об обращениях граждан
Агентство пищевой безопасности об обращениях граждан
В августе этого года в Агентство пищевой безопасности поступили 1573 обращения граждан. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.
Из них 215 были связаны с сертификацией и регистрацией, 289 - импортно-экспортными операциями, 216 - со случаями нарушения потребительских прав.
Из 47 обращений в связи с пищевым отравлением подтвердились только 20. Во всех случаях обращения были рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства.
76 обращений, поступивших в Агентство за указанный период, были связаны с трудоустройством, 730 были обращениями иного характера.
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