https://news.day.az/sport/1755849.html Азербайджанские гимнасты завоевали 2 медали на международном турнире - ФОТО На международном турнире по батутной гимнастике, который проходил с 21 по 24 мая в Краснодаре, азербайджанские гимнасты успешно выступили и завоевали две медали.
Азербайджанские гимнасты завоевали 2 медали на международном турнире - ФОТО
На международном турнире по батутной гимнастике, который проходил с 21 по 24 мая в Краснодаре, азербайджанские гимнасты успешно выступили и завоевали две медали.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, Омар Гасымлы и Фархад Мустафаев, представляющие Азербайджан в возрастной категории "юниоры", стали обладателями серебряной медали в синхронной программе с результатом 42.850 балла.
Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов, выступавшие во взрослой возрастной категории, завоевали бронзовую медаль в синхронной программе, набрав 49.300 балла.
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