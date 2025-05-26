Азербайджанские гимнасты завоевали 2 медали на международном турнире

На международном турнире по батутной гимнастике, который проходил с 21 по 24 мая в Краснодаре, азербайджанские гимнасты успешно выступили и завоевали две медали.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, Омар Гасымлы и Фархад Мустафаев, представляющие Азербайджан в возрастной категории "юниоры", стали обладателями серебряной медали в синхронной программе с результатом 42.850 балла.

Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов, выступавшие во взрослой возрастной категории, завоевали бронзовую медаль в синхронной программе, набрав 49.300 балла.