Будущие звезды гимнастики выступили в Геранбое - ФОТО
В Геранбойском олимпийском спортивном комплексе успешно завершился 9-й Межрегиональный кубок по художественной гимнастике, который проходил 23-24 мая.
Более 60 гимнасток, представляющих различные регионы страны - Абшерон, Агдаш, Гянджу, Кюрдамир, Гах, Мингячевир, Нахчыван, Сумгайыт, Шеки, Шамкир, Ширван, Шамахы, Талачай и Загаталу, продемонстрировали свое мастерство на этом соревновании, сообщает Day.Az.
В первый день соревнований спортсменки, выступающие в возрастных категориях - дети, пре-юниоры и юниоры - представили свои результаты по программе многоборья.
На второй день были награждены гимнастки, отличившиеся на квалификационном этапе.
В возрастной категории "дети":
2015 года рождения: Загатала, Шамкир и Нахчыван;
2016 года рождения: I и II места - Абшерон, III место - Загатала;
2017 года рождения: I место - Сумгайыт, II и III места - Мингячевир.
Среди пре-юниоров:
2012 года рождения: Загатала, Абшерон и Агдаш;
2013 года рождения: Загатала, Агдаш и Ширван;
2014 года рождения: Гянджа, Загатала и Нахчыван.
Среди юниоров (2010-2011 г.р.) I и III места заняли представители Загаталы, II место - представители Ширвана.
Во время выступлений гимнасты отличились высокой мотивацией, профессиональной подготовкой и эстетичной подачей. Их выступления еще раз показали, что спортивные школы, действующие в регионах, вносят мощный вклад в будущее гимнастики нашей страны.
Рост интереса к гимнастике в регионах из года в год является показателем устойчивого развития спорта в нашей стране.
Ссылка для ознакомления с результатами соревнований.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре