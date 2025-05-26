Будущие звезды гимнастики выступили в Геранбое

В Геранбойском олимпийском спортивном комплексе успешно завершился 9-й Межрегиональный кубок по художественной гимнастике, который проходил 23-24 мая.

Более 60 гимнасток, представляющих различные регионы страны - Абшерон, Агдаш, Гянджу, Кюрдамир, Гах, Мингячевир, Нахчыван, Сумгайыт, Шеки, Шамкир, Ширван, Шамахы, Талачай и Загаталу, продемонстрировали свое мастерство на этом соревновании, сообщает Day.Az.

В первый день соревнований спортсменки, выступающие в возрастных категориях - дети, пре-юниоры и юниоры - представили свои результаты по программе многоборья.

На второй день были награждены гимнастки, отличившиеся на квалификационном этапе.

В возрастной категории "дети":

2015 года рождения: Загатала, Шамкир и Нахчыван;

2016 года рождения: I и II места - Абшерон, III место - Загатала;

2017 года рождения: I место - Сумгайыт, II и III места - Мингячевир.

Среди пре-юниоров:

2012 года рождения: Загатала, Абшерон и Агдаш;

2013 года рождения: Загатала, Агдаш и Ширван;

2014 года рождения: Гянджа, Загатала и Нахчыван.

Среди юниоров (2010-2011 г.р.) I и III места заняли представители Загаталы, II место - представители Ширвана.

Во время выступлений гимнасты отличились высокой мотивацией, профессиональной подготовкой и эстетичной подачей. Их выступления еще раз показали, что спортивные школы, действующие в регионах, вносят мощный вклад в будущее гимнастики нашей страны.

Рост интереса к гимнастике в регионах из года в год является показателем устойчивого развития спорта в нашей стране.

Ссылка для ознакомления с результатами соревнований.