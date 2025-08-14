Названы способы быстрее уснуть в жару

Сомнолог Сита Шах назвала несколько способов, которые помогут улучшить сон в жару. Ее советы приводит HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое, что по мнению Шах, поможет быстрее уснуть - взять за правило летом ложиться спать немного позже обычного. По ее словам, лучше всего дождаться, когда температура на улице снизится, и затем готовиться ко сну. При этом она уточнила, что сдвигать время отбоя можно не более чем на 45 минут.

Также врач посоветовала перед сном принимать душ. Единственное условие - он не должен быть холодным. По ее словам, лучше постоять под струями теплой или слегка прохладной воды. "Слишком холодная вода повышает температуру тела, так как организм сопротивляется переохлаждению и разогревает сам себя", - объяснила Шах.