https://news.day.az/world/1272531.html Число случаев коронавируса в мире превысило 31 млн
Число случаев коронавируса в мире превысило 31 млн
Число случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 31 028 757. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Скончались от COVID-19 с начала пандемии 960 698 человек, выздоровели 21 254 847.
США по-прежнему занимают первое место по количеству инфицированных - 6 804 814. Жертвами инфекции в стране стали 199 509 человек, вылечился от болезни 2 590 671 пациент.
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