США и Китай срочно договорились о сотрудничестве

США и Китай, источники крупнейших выбросов углерода, договорились о сотрудничестве в срочном сдерживании изменения климата. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на официальное заявление, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соглашение было достигнуто специальным представителем США по вопросам климата Джоном Керри и его китайским коллегой Се Чжэньхуа в ходе двухдневных переговоров в Шанхае. Керри отметил, что они обсуждали, как ускорить глобальный энергетический переход. "Я никогда не уклонялся от выражения нашей точки зрения, разделяемой многими, о необходимости сокращения угля повсюду", - сказал он.

Китай является крупнейшим потребителем угля в мире, за ним следуют США. Чрезмерное потребление приводит к выбросам углерода, которые сильно нагревают планету, что способствует изменению климата.