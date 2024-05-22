Трамп лидирует на праймериз в штате Орегон

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в штате Орегон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник телекомпания NBC.

После обработки 59% бюллетеней Трамп набирает 91,8% голосов. Его главные соперники - экс-постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами - ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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