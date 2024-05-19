https://news.day.az/azerinews/1661010.html "Sandık kokusu"nda gözlənilməz ayrılıq - FOTO
"Sandık kokusu"nda gözlənilməz ayrılıq - FOTO
Baş rollarını Özge Özpirinçci, Necip Memili, Metin Akdülgerin canlandırdığı "Sandık kokusu" serialında gözlənilməz ayrılıq yaşanacaq.
Day.Az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işinə "Atilla" obrazına həyat verən Metin Akdülger vida edəcək.
Qeyd edək ki, "Show" telekanalında yayımlanan serialın mövsüm finalı iyunun 12-də olacaq.
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