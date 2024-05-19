"Sandık kokusu"nda gözlənilməz ayrılıq

Baş rollarını Özge Özpirinçci, Necip Memili, Metin Akdülgerin canlandırdığı "Sandık kokusu" serialında gözlənilməz ayrılıq yaşanacaq.

Day.Az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işinə "Atilla" obrazına həyat verən Metin Akdülger vida edəcək.

Qeyd edək ki, "Show" telekanalında yayımlanan serialın mövsüm finalı iyunun 12-də olacaq.