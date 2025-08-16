ТОП-5 рецептов, чем заменить алкогольные коктейли летом

Лето - время отдыха, вечеринок и долгих посиделок с друзьями. Но если вы следите за здоровьем или просто не любите алкоголь, классические коктейли вроде мохито или апероля можно заменить на вкусные, бодрящие и полезные альтернативы. Виктория Турищева, тренер DDX fitness, поделилась с "Газетой.Ru" простыми и сочными заменами алкоголя в жаркое время года, которые утоляют жажду и дарят заряд энергии без последствий на утро, передает Day.Az.

Первый вариант - освежающий и бодрящий Мохито в стиле "фитнес".

"Ингредиенты: сок половины лайма, 5-7 листочков свежей мяты, чайная ложка меда, минеральная вода с газом, лед. Нужно все это смешать и готово. Отлично утоляет жажду, помогает пищеварению и без лишнего сахара", - сказала она.

Лайм - источник витамина C, антиоксидантов, улучшает иммунитет, кожу и пищеварение, ускоряет метаболизм, снижает кислотность. Мята - успокаивает, снимает стресс, улучшает пищеварение, уменьшает вздутие и аппетит. Мед - природный энергетик, поддерживает сердце, снижает уровень холестерина.

Второй - кокосовый смузи с ананасом.

"Ингредиенты: кокосовое молоко (150 мл), ананас (100 г), половина банана, лед. Все это смешивается в блендере. Такой смузи не только напоминает "Пина Коладу", но и насыщает, помогает восстановлению мышц после тренировки", - делится Турищева.

Кокосовое молоко содержит полезные жиры и лауриновую кислоту, укрепляет иммунитет и мозг, гипоаллергенно, улучшает состояние кожи и волос, дарит чувство сытости. Ананас содержит бромелайн для улучшения пищеварения, богат витамином C, низкокалориен, помогает снять отеки. Банан - источник калия для сердца, дает энергию, улучшает настроение и сон, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Третий - имбирный лимонад.

"Ингредиенты: немного свежего имбиря, сок одного лимона, немного меда, холодная вода. Имбирь нужно натереть и смешать с остальными ингредиентами. Можно настоять пару часов в холодильнике", - говорит тренер.

Имбирь ускоряет метаболизм, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, снимает воспаления и тонизирует. Лимон - лидер по содержанию витамина C, очищает организм, регулирует pH, улучшает состояние кожи. Мед - натуральный полезный подсластитель с антиоксидантными свойствами.

Четвертый - арбузный фреш с базиликом.

"Ингредиенты: мякоть арбуза, несколько листочков базилика. Все взбить в блендере, подать с кубиками льда", - советует Турищева.

Арбуз - низкокалорийный, богатый водой и электролитами фрукт, идеально подходящий для жаркого дня и не дающий лишней нагрузки на фигуру, содержит ликопин для защиты клеток, цитруллин для здоровья сердечно-сосудистой системы. Базилик - снимает стресс, борется с воспалениями, улучшает пищеварение.

Пятый - огуречно-лаймовый спритц.

"Ингредиенты: огурец, половинка лайма, мята, холодная газированная вода. Огурец нарезать тонкими слайсами, добавить пару кружочков лайма, мяту и залейте все холодной газированной водой. Такой напиток похож на модный коктейль, но при этом - ноль алкоголя и максимум пользы", - комментирует тренер.

Огурец увлажняет, очищает, улучшает кожу, низкокалориен. Лайм - иммунитет, пищеварение, баланс pH. Мята - освежает, успокаивает, устраняет вздутие живота.