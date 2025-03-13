Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о предстоящем телефонном разговоре с главой МИД Сирии.

"Посольство Азербайджана в Сирии возобновило свою деятельность после 12-летнего перерыва. Изначально в Сирии функционировало посольство Азербайджана. Однако на фоне недружественных шагов, предпринятых против Азербайджана бывшим режимом Асада, деятельность нашего посольства была приостановлена. Учитывая новую ситуацию, новые реалии, мы сразу наладили контакты с новой властью. До возобновления работы посольства азербайджанская делегация посетила Сирию и провела ряд встреч", - сказал сегодня журналистам Дж. Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az.

Новость обновляется