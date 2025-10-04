Пи Дидди вынесли приговор

Суд в США приговорил рэпера Пи Дидди (P. Diddy, настоящее имя - Шон Комбс) к четырем годам и двум месяцам лишения свободы и штрафу в $500 тыс. по делу о транспортировке людей для занятия проституцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The New York Times.

Судья Арун Субраманян посчитал, что запрашиваемое обвинением наказание в виде 11 лет лишения свободы "не является разумным". При этом ходатайство защиты о сроке не более 14 месяцев также было отклонено, поскольку, по мнению судьи, такой срок не отражает серьезности преступления.

Обращаясь к Комбсу, Субраманян сказал, что знает о его "тяжелом положении", но его преступления серьезны.

"Мистер Комбс, вы и ваша семья - вы справитесь. В конце туннеля есть свет <...> У вас будет возможность показать своим детям и миру, как могут выглядеть настоящая ответственность, перемены и исцеление".

Обращаясь к женщинам, давшим показания в ходе судебного разбирательства, судья сказал, что "гордится тем, что те пришли в суд, чтобы рассказать миру о том, что произошло на самом деле".

Решения суда рэпер ждал с 3 июля: тогда присяжные сняли с него три обвинения из пяти, которые ему предъявляли. Его признали невиновным в преступном сговоре и секс-торговле в отношении двух девушек.

Все это время Шон Комбс ждал судебного заседания, на котором судья Арун Субраманьян вынесет приговор.