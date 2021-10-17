Тяжелое ДТП в Барде, пятеро пострадавших

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Барде пострадали пять человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщает местное бюро Trend, ДТП произошло в селе Мирзаханлы Бардинского района. Столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и "Опель", передает Day.Az.

По данному факту ведется расследование.