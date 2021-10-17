https://news.day.az/society/1392839.html Тяжелое ДТП в Барде, пятеро пострадавших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Барде, пятеро пострадавших - ФОТО
В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Барде пострадали пять человек, двое из них находятся в критическом состоянии.
Как сообщает местное бюро Trend, ДТП произошло в селе Мирзаханлы Бардинского района. Столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и "Опель", передает Day.Az.
По данному факту ведется расследование.
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