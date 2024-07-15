В Азербайджане подешевел бензин марки АИ-95

С сегодняшнего дня 1 литр автомобильного бензина марки АИ-95 будет стоить 1,60 маната. Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию SOCAR опубликовала еще 30.06.2024.

Сообщалось, что стоимость 1 литра автомобильного бензина марки АИ-95 местного производства, соответствующего показателям качества Евро-5, с 15 июля 2024 года составит 1,60 маната, снизившись на 40 гяпигов в соответствии с конъюнктурой рынка.

Отмечалось, что в целях доведения продукции нефтеперерабатывающего комплекса SOCAR до стандартов Евро-5, работы по первичному этапу реконструкции и модернизации на НПЗ имени Гейдара Алиева (НПЗ) близятся к завершению.

Завершены работы по строительству дизельных и бензиновых производственных установок, сдан в эксплуатацию ряд общезаводских хозяйственных установок, технологических установок. В результате проделанной работы производимый на НПЗ автомобильный бензин марок Аи-92 и Аи-95 уже доведен до стандартов Евро-5.

Таким образом, автомобильный бензин марки АИ-95, внутренний спрос которого с 2014 года по настоящее время обеспечивается за счет импорта по мировым расценкам, будет обеспечен за счет внутреннего производства.

Отметим, что до сих пор стоимость 1 литра автомобильного бензина марки АИ-95 отечественного производства, соответствующего показателям качества Евро-5, составляла 2 маната.

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