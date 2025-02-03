33 наших борца примут участие в рейтинговом турнире

Первый рейтинговый турнир года по борьбе пройдет в Хорватии с 5 по 9 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в соревнованиях "Zagreb Open" примут участие в общей сложности 33 представителя трех наших сборных.

Борцы вольного стиля откроют турнир, который пройдет на "Zaqreb Arena". Под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова и тренера Шарифа Шарифова выступят Ислам Базарганов (57 кг), Нураддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кенан Хейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг) кг), Арсений Джиоев (86 кг), Абубакр Абакаров и Осман Нурмагомедов (оба 92 кг).

Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева в турнире примут участие пять наших борчих - Эльнура Мамедова (55 кг), Жаля Алиева (57 кг), Алена Колесник, Гюнай Гурбанова (обе по 59 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).

Наша сборная по греко-римской борьбе выступит в рейтинговом турнире в расширенном составе. Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренеров Гасана Алиева и Кямрана Мамедова в Хорватии попытаются добиться успеха Эльдениз Азизли, Эльмир Алиев (оба 55 кг), Нихат Мамедли, Гусейн Гарибов (оба 60 кг), Мурад Мамедов, Зия Бабашов ( оба 63 кг), Хасрат Джафаров, Фарид Халилов (оба 67 кг), Ульву Ганизаде, Руслан Нуруллаев (оба 72 кг), Санан Сулейманов, Хасай Гасанлы, Давуд Мамедов (все 77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов, Рафиг Гусейнов (оба 87 кг), Мурад Ахмадиев, Ариф Нифтуллаев (оба 97 кг), Бека Канделаки и Сархан Мамедов (130 кг).

Судить схватки в Хорватии будет судья первой категории Вугар Шукуров.