Какие страны больше всего посещали азербайджанцы в 2024-м году

С января по ноябрь 2024 года количество граждан Азербайджана, выезжавших за границу, увеличилось на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1 998,9 тысяч человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, число поездок азербайджанских граждан в Иран выросло на 33%, в Россию - на 13,4%, в Грузию - на 13%, а в Турцию - на 9,9%.

Наибольшее количество поездок пришлось на Турцию (41,4%), затем следуют Россия (20,6%), Грузия (8,7%), Иран (8,6%), а остальные 20,7% приходятся на другие страны. Из общего числа путешественников 63,9% составили мужчины, а 36,1% - женщины.

Что касается видов транспорта, 69,5% граждан выбрали авиаперелёты, 28,4% - железнодорожный и автомобильный транспорт, а 2,1% предпочли морской транспорт.