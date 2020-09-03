В Германии в квартире нашли тела пятерых детей

В квартире жилого дома в немецком городе Золинген, административный округ Дюссельдорф, полицейские нашли тела пятерых детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета Rheinische Post.

На месте ЧП были найдены тела трех девочек и двух мальчиков в возрасте от 18 месяцев до восьми лет. Причина смерти несовершеннолетних пока не раскрывается. Утверждается также, что в этой семье есть шестой ребенок - 11-летний мальчик, который живет с родственниками его 27-летней матери.

По словам соседки, утром она слышала громкую музыку из этой квартиры. О семье женщина знает немного, так как познакомилась с ними недавно.

Предполагается, что мать несовершеннолетних могла быть причастна к их убийству и хотела покончить с собой на главном железнодорожном вокзале Дюссельдорфа. Ее госпитализировали с многочисленными травмами.

Начальник районной полиции Маркус Рерль назвал произошедшее "абсолютно устрашающим" инцидентом. Мэр города Золинген Тим Курцбах заявил, что временно прерывает избирательную кампанию в связи с этими событиями.

В июне сообщалось, что в жители города Сан-Антонио, штат Техас, нашли в автомобиле тела шестерых людей, среди которых четверо детей в возрасте от 11 месяцев до четырех лет. Произошло массовое самоубийство. Начальник полиции отметил, что около входной двери лежала записка, на которой было написано: "Тела внутри дома, животные были в морозильной камере".