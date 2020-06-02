В Азербайджане освобожден от должности еще один прокурор

Согласно приказу, подписанному генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым, прокурор Масаллинского района Аллахверди Новрузов освобожден от занимаемой должности в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры". 

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, А.Новрузов награжден "Почетной грамотой прокуратуры Азербайджана" за плодотворную деятельность в органах прокуратуры, передает Day.Az.